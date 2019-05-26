Дзюба - лучший ассистент РПЛ в сезоне-2018/19

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Дзюба - лучший ассистент РПЛ в сезоне-2018/19

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба стал лучшим ассистентом чемпионата России в сезоне-2018/19.

Форвард отдал 10 голевых передач в 27 поединках. В этом сезоне 30-летний Дзюба впервые в своей истории стал чемпионом страны.

Второе место в списке лучших ассистентов занял полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский, который отметился восемью результативными передачами в 28 поединках. На третьей позиции форвард "Динамо" Жоаозиньо, на счету которого 8 голевых пасов в 30 встречах.

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