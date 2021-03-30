Дзюба - лучший футболист первых матчей квалификации чемпионата мира-2022

Теги россияартём дзюбастеван йоветичалександар митрович

Дзюба - лучший футболист первых матчей квалификации чемпионата мира-2022

Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Нападающий сборной России Артем Дзюба признан лучшим футболистом первых матчей квалификации чемпионата мира-2022, сообщается в твиттере ФИФА. 

Дзюба стал победителем голосования среди болельщиков, набрав 43,1 процента голосов. Второе место занял нападающий сборной Сербии Александар Митрович (30,4%). Третьим стал форвард сборной Черногории Стеван Йоветич (17,8%). Четвертое место у австрийского форварда Саши Калайджича (8,7%).

32-летний Дзюба забил три гола и отдал одну результативную передачу в матчах с Мальтой (3:1) и Словенией (2:1).

Не пропустите: Почти 50% голов за сборную Дзюба забил командам с 100-го и ниже места в рейтинге ФИФА.  | http://soccernews.ru
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