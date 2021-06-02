Дзюба - лучший футболист РПЛ по касаниям мяча в чужой штрафной
Фото: инстаграм "Зенита"
Форвард "Зенита" Артем Дзюба является лучшим игроком минувшего сезона РПЛ по количеству касаний мяча в штрафной площади соперника.
На счету Дзюбы 225 касаний мяча в чужой штрафной. В топ-3 также попали Сердар Азмун (157) и хавбек ЦСКА Никола Влашич (144).
В минувшем сезоне на счету Дзюбы 22 гола и 7 ассистов в 34 играх.
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