Дзюба - лучший футболист РПЛ по касаниям мяча в чужой штрафной

Фото: инстаграм "Зенита"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба является лучшим игроком минувшего сезона РПЛ по количеству касаний мяча в штрафной площади соперника.

На счету Дзюбы 225 касаний мяча в чужой штрафной. В топ-3 также попали Сердар Азмун (157) и хавбек ЦСКА Никола Влашич (144).

В минувшем сезоне на счету Дзюбы 22 гола и 7 ассистов в 34 играх.

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