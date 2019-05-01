Дзюба - лучший игрок РПЛ в апреле
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим игроком апреля в Российской Премьер-Лиги.
Форвард занял первое место по результатам голосование в социальной сети Вконтакте совместно с телеканалами "Матч ТВ" и "Матч Премьер". Дзюба набрал 42,69 процентов голосов, опередив своего партнера по команде нападающего Сердара Азмуна (28,78%) и полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона (17,66%).
В апреле 30-летний Дзюба провел пять матчей в чемпионате России, забил три гола гола и отдал три результативных передачи.
Стоит отметить, что Дзюба ранее признавался лучшим игроком РПЛ по итогам августа.
Не пропустите: Азмун признан лучшим игроком 26-го тура РПЛ. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|26
|57
|2
|Локомотив Москва
|26
|49
|3
|Краснодар
|26
|46
|4
|ЦСКА Москва
|26
|44
|5
|Арсенал Тула
|26
|39
|6
|Спартак Москва
|25
|39
|7
|Оренбург
|26
|36
|8
|Ростов
|26
|36
|9
|Ахмат
|26
|35
|10
|Урал
|26
|33
|11
|Рубин
|25
|31
|12
|Динамо Москва
|26
|29
|13
|Крылья Советов
|26
|27
|14
|Уфа
|26
|25
|15
|Анжи
|26
|20
|16
|Енисей Красноярск
|26
|16