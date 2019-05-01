Дзюба - лучший игрок РПЛ в апреле

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим игроком апреля в Российской Премьер-Лиги.

Форвард занял первое место по результатам голосование в социальной сети Вконтакте совместно с телеканалами "Матч ТВ" и "Матч Премьер". Дзюба набрал 42,69 процентов голосов, опередив своего партнера по команде нападающего Сердара Азмуна (28,78%) и полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона (17,66%).

В апреле 30-летний Дзюба провел пять матчей в чемпионате России, забил три гола гола и отдал три результативных передачи.

Стоит отметить, что Дзюба ранее признавался лучшим игроком РПЛ по итогам августа.

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