Дзюба - лучший игрок РПЛ в апреле

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Дзюба - лучший игрок РПЛ в апреле

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим игроком апреля в Российской Премьер-Лиги.

Форвард занял первое место по результатам голосование в социальной сети Вконтакте совместно с телеканалами "Матч ТВ" и "Матч Премьер". Дзюба набрал 42,69 процентов голосов, опередив своего партнера по команде нападающего Сердара Азмуна (28,78%) и полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона (17,66%).

В апреле 30-летний Дзюба провел пять матчей в чемпионате России, забил три гола гола и отдал три результативных передачи. 

Стоит отметить, что Дзюба ранее признавался лучшим игроком РПЛ по итогам августа.

Не пропустите: Азмун признан лучшим игроком 26-го тура РПЛ. | http://soccernews.ru

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