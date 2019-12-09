Дзюба - лучший игрок первой части сезона РПЛ по версии WhoScored
Сайт футбольной статистики WhoScored опубликовал топ-10 лучших игроков российской Премьер-лиги по итогам первых 19 туров.
Лидером престижного рейтинга стал нападающий "Зенита" Артём Дзюба, который забил 11 голов и сделал 9 результативных передач за указанный период.
Далее в списке следуют Эльдор Шомуродов ("Ростов"), Александр Соболев ("Крылья Советов"), Гжегож Крыховяк ("Локомотив"), Сердар Азмун ("Зенит"), Никола Влашич (ЦСКА), Евгений Луценко ("Арсенал"), Максимилиан Филипп ("Динамо"), Джордже Деспотович ("Оренбург") и Алексей Ионов ("Ростов").
Не пропустите: "Зенит" - лучшая команда РПЛ по забитым и пропущенным голам в первой части сезона РПЛ. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15