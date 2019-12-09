Дзюба - лучший игрок первой части сезона РПЛ по версии WhoScored

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Дзюба - лучший игрок первой части сезона РПЛ по версии WhoScored

Сайт футбольной статистики WhoScored опубликовал топ-10 лучших игроков российской Премьер-лиги по итогам первых 19 туров.

Лидером престижного рейтинга стал нападающий "Зенита" Артём Дзюба, который забил 11 голов и сделал 9 результативных передач за указанный период.

Далее в списке следуют Эльдор Шомуродов ("Ростов"), Александр Соболев ("Крылья Советов"), Гжегож Крыховяк ("Локомотив"), Сердар Азмун ("Зенит"), Никола Влашич (ЦСКА), Евгений Луценко ("Арсенал"), Максимилиан Филипп ("Динамо"), Джордже Деспотович ("Оренбург") и Алексей Ионов ("Ростов").

Не пропустите: "Зенит" - лучшая команда РПЛ по забитым и пропущенным голам в первой части сезона РПЛ. | http://soccernews.ru
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