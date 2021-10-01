Дзюба - лучший игрок РПЛ в сентябре

Фото твиттер "Зенита"

РПЛ назвала лучшего футболиста лиги по итогам сентября. Этого звания удостоился форвард "Зенита" Артём Дзюба.

В прошлом месяце 33-летний нападающий забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 3 матчах чемпионата.

Артём Дзюба стал лучшим игроком сентября!



Болельщики проголосовали за Гилерме, эксперты МАТЧ ПРЕЬМЕР – за Клаудиньо. Решающим стал голос представителей РПЛ, которые выбрали Артёма Дзюбу #ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/HTvaV8c99d — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 1, 2021

На награду также претендовали Маринато Гильерме ("Локомотив"), Клаудиньо ("Зенит"), Денис Глушаков ("Химки") и Гамид Агаларов ("Уфа").

Болельщики в ходе опроса выбрали Гильерме, эксперты "Матч Премьер" отдали предпочтение Клаудиньо, а решающим стал голос представителей РПЛ в пользу Дзюбы.

Не пропустите: РПЛ назвала лучшего тренера сентября. | http://soccernews.ru