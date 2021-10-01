Дзюба - лучший игрок РПЛ в сентябре

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Дзюба - лучший игрок РПЛ в сентябре

Фото твиттер "Зенита"

РПЛ назвала лучшего футболиста лиги по итогам сентября. Этого звания удостоился форвард "Зенита" Артём Дзюба.

В прошлом месяце 33-летний нападающий забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 3 матчах чемпионата.

На награду также претендовали Маринато Гильерме ("Локомотив"), Клаудиньо ("Зенит"), Денис Глушаков ("Химки") и Гамид Агаларов ("Уфа").

Болельщики в ходе опроса выбрали Гильерме, эксперты "Матч Премьер" отдали предпочтение Клаудиньо, а решающим стал голос представителей РПЛ в пользу Дзюбы.

Не пропустите: РПЛ назвала лучшего тренера сентября. | http://soccernews.ru
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