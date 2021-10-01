Дзюба - лучший игрок РПЛ в сентябре
Фото твиттер "Зенита"
РПЛ назвала лучшего футболиста лиги по итогам сентября. Этого звания удостоился форвард "Зенита" Артём Дзюба.
В прошлом месяце 33-летний нападающий забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 3 матчах чемпионата.
Артём Дзюба стал лучшим игроком сентября!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 1, 2021
Болельщики проголосовали за Гилерме, эксперты МАТЧ ПРЕЬМЕР – за Клаудиньо. Решающим стал голос представителей РПЛ, которые выбрали Артёма Дзюбу #ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/HTvaV8c99d
На награду также претендовали Маринато Гильерме ("Локомотив"), Клаудиньо ("Зенит"), Денис Глушаков ("Химки") и Гамид Агаларов ("Уфа").
Болельщики в ходе опроса выбрали Гильерме, эксперты "Матч Премьер" отдали предпочтение Клаудиньо, а решающим стал голос представителей РПЛ в пользу Дзюбы.
Не пропустите: РПЛ назвала лучшего тренера сентября. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Промес вышел на 12-е место в списке лучших бомбардиров в истории "Спартака"
-
Поль Погба сменил имидж
-
Дзюба - лучший игрок РПЛ в сентябре
-
Николич высказался о спаде "Локомотива"
-
Джикия и Промес едва не подрались после победы над "Наполи"
-
РПЛ назвала лучшего тренера сентября
-
Вернер задумался об уходе из "Челси"
-
Витория прокомментировал травму Понсе
-
Промес - среди номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
-
Старридж нашёл новый клуб после 1,5-годичной паузы в карьере
-
Бывшего гендиректора "Тамбова" задержали по делу о мошенничестве: подробности
-
Лапорта хочет пригласить в "Барселону" немецкого тренера
-
Впервые за 32 года "Спартак" обыграл итальянскую команду в еврокубках
-
Сарри прокомментировал победу "Лацио" над "Локомотивом" в Лиге Европы
-
80-летнего Пеле выписали из больницы
-
Россия поднялась на 30-е место в рейтинге УЕФА
-
Главные новости дня: 30 сентября
-
Два клуба АПЛ поборются за Мане
-
Кейн - третий футболист, сделавший хет-трик в трех еврокубках
-
Успех "Спартака", неудача "Локомотива": все результаты Лиги Европы 30 сентября