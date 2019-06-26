Дзюба - лучший игрок сезона по версии РФС
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим игроком сезона по версии РФС, сообщает официальный сайт организации.
В минувшем сезоне 30-летний форвард впервые в истории стал чемпионом России, провел 27 матчей, в которых забил восемь голов и отдал 12 результативных передач.
Лучшим тренером стал наставник "Зенита" Сергей Семак.
Лучший молодой футболист - Матвей Сафонов ("Краснодар").
Команда года – "Зенит".
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20