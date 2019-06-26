Дзюба - лучший игрок сезона по версии РФС

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Дзюба - лучший игрок сезона по версии РФС

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим игроком сезона по версии РФС, сообщает официальный сайт организации.

В минувшем сезоне 30-летний форвард впервые в истории стал чемпионом России, провел 27 матчей, в которых забил восемь голов и отдал 12 результативных передач.

Лучшим тренером стал наставник "Зенита" Сергей Семак

Лучший молодой футболист - Матвей Сафонов ("Краснодар").

Команда года – "Зенит".

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