Дзюба - лучший игрок сезона РПЛ

Стало известно имя лучшего футболиста российской Премьер-лиги по итогам сезона 2019/20.

Почётного звания удостоился нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба.

31-летний форвард стал победителем голосования, в котором приняли участие капитаны и тренеры команд РПЛ, наставник сборной России Станислав Черчесов, эксперты телеканала "Матч Премьер" и представители СМИ.

В 28 матчах прошедшего чемпионата Дзюба забил 17 голов и сделал 13 ассистов, чем помог "Зениту" досрочно выиграть золотые медали.

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