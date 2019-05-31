Дзюба: "Люблю "Спартак" - это мой родной дом"

Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба рассказал, как он относится к московскому "Спартаку".

"Нет ненависти к клубу, совсем. Я вообще люблю "Спартак" - это мой родной дом, который многое дал мне. Но не со мной последним и не со мной первым так поступили и повели себя - вот и всё. Надеюсь, со временем там перестанут так относиться к своим", - сказал футболист.

Также Дзюба исключил возвращение в "Спартак" в качестве игрока.

"Игроком - точно нет. По моим ощущениям - с такой комплекцией и стилем игры ещё спокойно смогу выступать четыре-пять лет, если травм не будет. Но точно не стану мучить футбол и себя - как только перестану соответствовать определённому уровню, закончу карьеру", - отметил форвард.

30-летний Дзюба является воспитанником "Спартака", за основную команду "красно-белых" дебютировал в 2006 году и выступал до 2015 года с перерывом на аренды в "Томь" и "Ростов".

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