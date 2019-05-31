Дзюба: "Люблю "Спартак" - это мой родной дом"
Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба рассказал, как он относится к московскому "Спартаку".
"Нет ненависти к клубу, совсем. Я вообще люблю "Спартак" - это мой родной дом, который многое дал мне. Но не со мной последним и не со мной первым так поступили и повели себя - вот и всё. Надеюсь, со временем там перестанут так относиться к своим", - сказал футболист.
Также Дзюба исключил возвращение в "Спартак" в качестве игрока.
"Игроком - точно нет. По моим ощущениям - с такой комплекцией и стилем игры ещё спокойно смогу выступать четыре-пять лет, если травм не будет. Но точно не стану мучить футбол и себя - как только перестану соответствовать определённому уровню, закончу карьеру", - отметил форвард.
30-летний Дзюба является воспитанником "Спартака", за основную команду "красно-белых" дебютировал в 2006 году и выступал до 2015 года с перерывом на аренды в "Томь" и "Ростов".
Не пропустите: Дзюба: "Иногда жалею, что в футболе нельзя вломить, как в хоккее". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Чалов - лучший игрок сезона в РПЛ по версии болельщиков
-
Пирло рассказал, когда сможет начать тренерскую карьеру
-
Кальдерон - о трансфере Азара в "Реал": "С "Челси" очень сложно вести переговоры"
-
Мануэл Фернандеш покидает "Локомотив"
-
"Ливерпуль" готовит новые контракты для Матипа и Милнера
-
Лев попал в больницу и пропустит ближайшие матчи сборной Германии
-
Орлов: "Дзюба не уедет в Англию, какой смысл?"
-
Ибрагимович: "Я ем критику на завтрак и обед"
-
1
"Барселона" и Гризманн нарушили правила ФИФА
-
"Валенсия" нацелилась на хавбека "Барселоны"
-
Дзюба: "Люблю "Спартак" - это мой родной дом"
-
Фанаты "Ювентуса" требуют убрать звезду Конте с домашнего стадиона
-
Два топ-клуба Серии А ведут борьбу за тренера "Шахтёра"
-
Стала известна заявка сборной Колумбии на Кубок Америки
-
1
Конте прокомментировал своё назначение на пост главного тренера "Интера"
-
"Наполи" близок к подписанию игрока ЦСКА
-
Дзюба: "Иногда жалею, что в футболе нельзя вломить, как в хоккее"
-
"Вильярреал" назвал "Валенсии" стоимость Черышева
-
Кейсуке Хонда близок к возвращению в Серию А
-
СМИ узнали размер финального предложения "Реала" по трансферу Азара
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20