Дзюба: "Манчини - не тренер"

Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба поделился мнением о бывшем наставнике команды Роберто Манчини.

"Для меня Манчини не тренер, он - бизнесмен. Посмотрим, что у него получится в сборной Италии - у него уже и там нападающих не хватает. Мы все его с улыбкой вспоминаем. Чего у него не отнять - есть внутри какой-то стержень, что хочет, может тебе в лицо сказать. Любит себя, считает каким-то неземным. А так он вообще не тренер. Когда ты после четырёх месяцев работы не знаешь, кто у тебя правша, а кто - левша, о чём тут говорить?" - сказал Дзюба.

Манчини возглавлял "Зенит" в сезоне 2017/18. Под его руководством команда финишировала на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.

До этого 54-летний специалист тренировал "Фиорентину", "Лацио", "Интер", "Манчестер Сити" и "Галатасарай". В его активе 13 выигранных трофеев.

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