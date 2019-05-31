Дзюба: "Манчини - не тренер"
Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба поделился мнением о бывшем наставнике команды Роберто Манчини.
"Для меня Манчини не тренер, он - бизнесмен. Посмотрим, что у него получится в сборной Италии - у него уже и там нападающих не хватает. Мы все его с улыбкой вспоминаем. Чего у него не отнять - есть внутри какой-то стержень, что хочет, может тебе в лицо сказать. Любит себя, считает каким-то неземным. А так он вообще не тренер. Когда ты после четырёх месяцев работы не знаешь, кто у тебя правша, а кто - левша, о чём тут говорить?" - сказал Дзюба.
Манчини возглавлял "Зенит" в сезоне 2017/18. Под его руководством команда финишировала на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.
До этого 54-летний специалист тренировал "Фиорентину", "Лацио", "Интер", "Манчестер Сити" и "Галатасарай". В его активе 13 выигранных трофеев.
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|Команда
|М
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|30
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|30
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|4
|ЦСКА Москва
|30
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|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20