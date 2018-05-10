Дзюба: "Многие в меня не верили, говорили, что я спекся или что-то еще"

Нападающий "Арсенала" Артем Дзюба прокомментировал решение покинуть "Зенит" и продолжить карьеру в тульском клубе.

Форвард перешел в "Арсенал" из "Зенита" в январе 2018 года.

"Каждый день нужно доказывать в нашем мире, в мире спорта, каждый день ты должен быть лучшим, стараться быть лучшим не только на словах, но и на деле. Поэтому я пришел в таком состоянии ожидания, потому что многие не верили, многие говорили, что я спекся или что-то еще, уже не хочет играть, не может. Поэтому я пришел с определенными амбициями, но пришел в тот коллектив, где я уже знал тренера и многих ребят, и в этом плане адаптироваться (хотя я хорошо адаптируюсь в любом, наверное, коллективе), но в целом меня очень хорошо здесь приняли. И я с первого дня, можно сказать, наслаждаюсь атмосферой и своим пребыванием", - сказал он.

В девяти матчах за "Арсенал" форвард забил пять голов и отдал три голевые передачи.

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