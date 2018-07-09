Дзюба мог не сыграть на ЧМ-2018

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Дзюба мог не сыграть на ЧМ-2018

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба мог не сыграть на Чемпионате Мира 2018 года, сообщают российские СМИ.

Дело в том, что между футболистом и главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым был конфликт на фоне стёба со стороны игрока.

Напомним, что в июне 2017 года после вылета национальной команды с Кубка Конфедераций Дзюба вместе с Александром Кокориным решили потроллить наставника.

В итоге Черчесов ополчился против Дзюбы и не хотел брать его на мундиаль. В ситуацию пришлось вмешаться высокопоставленным чиновникам, которые помирили футболиста и тренера.

Стоит отметить, что Дзюба блестяще провёл ЧМ-2018, он забил 3 гола и сделал 2 результативных передачи в 5 матчах турнира.

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