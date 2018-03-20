Дзюба мог перейти в "Уфу"

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Дзюба мог перейти в "Уфу"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак приглашал в свою команду нападающего "Зенита" Артёма Дзюбу, который в итоге перешёл на правах аренды в тульский "Арсенал".

"Звал Артёма. Но "Арсенал" был более выгодным вариантом, прежде всего, для "Зенита". Да и для Дзюбы с Новосельцевым Тула поближе к Москве. Артём замечательно выступает. Он забил уже три мяча, это о многом говорит. Самое главное для нападающего - забивать, с чем он прекрасно справляется. Видны настрой и желание, с которым он играет. Дзюба очень хочет выступить на домашнем Чемпионате Мира" - сказал Семак.

Отметим, что Дзюба после перехода в "Арсенал" сыграл 3 матча, в которых забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

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