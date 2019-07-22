Дзюба: "Мог сделать три голевые передачи, но мазилы мои промахнулись"

Теги зенит санкт-петербургфк сочиартём дзюба

Дзюба: "Мог сделать три голевые передачи, но мазилы мои промахнулись"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал победу над "Сочи" (2:0).

"Отличная игра. Поначалу было душно, но вовремя пошел дождь. Три дня почти не занимался. "Нимесил" выпил - стало чуть лучше.

Опять мог сделать три голевые передачи, но мазилы мои промахнулись. Хорошо, что смогли добыть победу, однако нужно продолжать работать", - сказал Дзюба.

Отметим, что в первых двух турах РПЛ Дзюба отметился одним голом и одним ассистом.

Читайте также: "Зенит" на выезде обыграл новичка РПЛ "Сочи". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 21 июля

Главные новости дня: 21 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Урал Урал 2 6
2 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 2 6
3 Ростов Ростов 2 4
4 Спартак Москва Спартак Москва 2 4
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 2 4
6 Рубин Рубин 2 4
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 2 4
8 Крылья Советов Крылья Советов 2 3
9 Ахмат Ахмат 2 3
10 Краснодар Краснодар 2 3
11 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2 3
12 Динамо Москва Динамо Москва 2 1
13 Уфа Уфа 2 0
14 Оренбург Оренбург 2 0
15 Тамбов Тамбов 2 0
16 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов