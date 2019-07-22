Дзюба: "Мог сделать три голевые передачи, но мазилы мои промахнулись"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал победу над "Сочи" (2:0).

"Отличная игра. Поначалу было душно, но вовремя пошел дождь. Три дня почти не занимался. "Нимесил" выпил - стало чуть лучше.

Опять мог сделать три голевые передачи, но мазилы мои промахнулись. Хорошо, что смогли добыть победу, однако нужно продолжать работать", - сказал Дзюба.

Отметим, что в первых двух турах РПЛ Дзюба отметился одним голом и одним ассистом.

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