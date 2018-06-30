Дзюба: "Могу матом поругаться на испанском"

Нападающий сборной России Артём Дзюба рассказал о своих познаниях в испанском языке.

"Сазать что-нибудь на испанском? Hola! Cómo estás? (Здравствуйте! Как дела?) Могу матом поругаться" - сказал Дзюба.

Напомним, что в воскресенье сборные Испании и России сыграют в рамках 1/8 финала ЧМ-2018.

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