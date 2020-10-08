Дзюба, Мостовой и Джанаев - в старте сборной России на матч со Швецией

Тренерский штаб сборной России определился со стартовым составом на товарищеский матч против Швеции.

Встреча состоится сегодня, 8 октября, на "ВЭБ Арене". Начало - в 19:25 (мск).

Стартовый состав: Джанаев, Фернандес, Кутепов, Кудряшов, Жирков, Оздоев, Газинский, Караваев, Ан. Миранчук, Мостовой, Дзюба.

Запасные: Шунин, Смольников, Семенов, Черышев, Комличенко, Бакаев, Зобнин, Жиров, Фомин, Соболев, Ионов, Кузяев.

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