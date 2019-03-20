Дзюба: "Моя статистика больше вас напрягает"

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Дзюба: "Моя статистика больше вас напрягает"

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба рассказал, что думает о своих результатах в последнее несколько месяцев. Об этом сообщает "Чемпионат". 

Напомним, в последний раз футболист отметился голом в матче с "Бордо" в Лиге Европы, который проходил в октябре 2018 года. 

"К новой роли постепенно привыкаю и думаю, что скоро с ней справлюсь. Что касается моей статистики, она больше вас напрягает.

Пока моя команда набирает очки, я не вижу проблем. Если команда набирает очки, значит, мы все делаем правильно", - сказал Дзюба.

"Зенит" занимает лидирующую позицию в турнирной таблице чемпионата России. Дзюба в нынешнем сезоне участвовал в 19 матчах, отметившись 5 голами и 3 ассистами.

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