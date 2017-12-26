Дзюба может быть переведён в "Зенит-2"

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Дзюба может быть переведён в "Зенит-2"

Форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба может пойти на понижение, сообщают российские СМИ.

29-летний футболист не входит в планы главного тренера Роберто Манчини, поэтому в том случае, если зимой он не уйдёт в другой клуб, то его переведут во вторую команду "сине-бело-голубых", выступающую в ФНЛ.

В этом сезоне Дзюба сыграл за "Зенит" 24 матча и забил 2 гола.

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