Дзюба может быть переведён в "Зенит-2"

Форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба может пойти на понижение, сообщают российские СМИ.

29-летний футболист не входит в планы главного тренера Роберто Манчини, поэтому в том случае, если зимой он не уйдёт в другой клуб, то его переведут во вторую команду "сине-бело-голубых", выступающую в ФНЛ.

В этом сезоне Дзюба сыграл за "Зенит" 24 матча и забил 2 гола.

Не пропустите: Радослав Ковач: "Дзюба никогда не работал на тренировках на 100%". | http://soccernews.ru