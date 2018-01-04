Дзюба может остаться в "Зените"

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Дзюба может остаться в "Зените"Форвард питерского "Зенита" Артем Дзюба может остаться в своем клубе на вторую часть текущего сезона, информирует Спорт уик-энд.

Так, по сведениям источника, шансы на то, что 29-летний нападающий продолжит свои выступления за "сине-бело-голубых", резко возросли. Случилось это после того, как туринский "Ювентус" отдал в аренду своего вингера Марко Пьяцу не питерскому клубу, а гельзенкирхенскому "Шальке".

Напомним, "Зенит" получил предложение по своему ключевому защитнику. | soccernews.ru

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