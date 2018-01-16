Дзюба может перебраться во Францию

У нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы есть пять вариантов продолжения карьеры, сообщают российские СМИ.

К 29-летнему форварду проявляет интерес французский "Ренн", два неназванных турецких клуба, а также "Краснодар" (в случае ухода Фёдора Смолова) и тульский "Арсенал".

Напомним, что на Дзюбу не рассчитывает главный тренер "Зенита" Роберто Манчини, который даже не взял футболиста на первый зимний сбор команды.

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