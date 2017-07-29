Дзюба может перейти в "Локомотив"

Форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба может продолжить карьеру в "Локомотиве", сообщают российские СМИ.

"Железнодорожники" хотят арендовать 28-летнего футболиста. Однако помешать переходу может то, что в московском клубе нападающему сборной России придётся пойти на снижение зарплаты.

В стартовавшем сезоне Дзюба принял участие во всех трёх матчах "Зенита", но лишь в одном из них отыграл от свистка до свистка.

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