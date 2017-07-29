Дзюба может перейти в "Локомотив"

Теги локомотив москвазенит санкт-петербургартём дзюба

Дзюба может перейти в "Локомотив"

Форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба может продолжить карьеру в "Локомотиве", сообщают российские СМИ.

"Железнодорожники" хотят арендовать 28-летнего футболиста. Однако помешать переходу может то, что в московском клубе нападающему сборной России придётся пойти на снижение зарплаты.

В стартовавшем сезоне Дзюба принял участие во всех трёх матчах "Зенита", но лишь в одном из них отыграл от свистка до свистка.

Не пропустите: Гинер рассказал о несостоявшемся переходе Кака в ЦСКА. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Стала известна схема, по которой ПСЖ намерен подписать Неймара и избежать наказания

Стала известна схема, по которой ПСЖ намерен подписать Неймара и избежать наказания

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ахмат 3 9
2 Локомотив Москва 2 6
3 ЦСКА Москва 3 6
4 Краснодар 2 6
5 Зенит Санкт-Петербург 2 6
6 Уфа 3 5
7 Урал 3 5
8 Рубин 3 3
9 Арсенал Тула 3 3
10 Анжи 2 3
11 Спартак Москва 2 2
12 Динамо Москва 3 1
13 Ростов 2 1
14 Амкар 2 0
15 Тосно 2 0
16 СКА Хабаровск 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов