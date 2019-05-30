Дзюба может перейти в "Вулверхэмптон"

"Вулверхэмптон" проявляет интерес к нападающему "Зенита" Артему Дзюбе, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сам Дзюба ранее неоднократно заявлял, что хочет попробовать свои силы в английской Премьер-лиге. Для этого форвард стал сотрудничать с известным агентом Жорже Мендешем.

В завершившемся сезоне 30-летний футболист принял участие в 37 матчах за "Зенит" во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с петербургским клубом действителен до лета 2020 года.

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