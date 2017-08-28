Дзюба может продолжить карьеру в Турции

Форвард питерского "Зенита" Артем Дзюба может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге, информирует Sporx.

По сведениям издания, "сине-бело-голубые" предложили взять в аренду с правом последующего выкупа своего 29-летнего нападающего "Фенербахче". Ответа от "желтых канареек" питерский клуб пока не получал.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 9 матчей за "Зенит", однако результативными действиями в них ему отметиться не удалось.

Напомним, переход Абденнура в "Зенит" находится под угрозой срыва. | soccernews.ru