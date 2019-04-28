Дзюба может пропустить матч с "Ахматом"

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Дзюба может пропустить матч с "Ахматом"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба, возможно, пропустит матч 27-го тура РПЛ против "Ахмата".

Дзюба был травмирован в сегодняшнем матче с "Крыльями Советов" (4:2). Об этом сообщил главный тренер Сергей Семак.

Кроме того, Семак рассказал как себя чувствует Седар Азмун и Юрий Жирков. 

"Азмун получил сильный ушиб. Придя в раздевалку, врачи сверяли его возможность выйти на поле. Состояние Азмуна не усугубили. У него другое повреждение, которое ему мешает. Хуже не становится, поэтому должен сыграть в следующем матче. У Жиркова есть определенные проблемы с микротравмами, его состояние не усугубилось", - сказал Семак.

До чемпионства сине-бело-голубых осталось 4 очка.

"Зенит" с 57 баллами располагается на 1 месте в турнирной таблице чемпионата России. "Крылья Советов" с 27 очками занимает 13 строчку.

А еще: Семак - о матче с "Крыльями Советов": "Давление, безусловно, чувствуется"

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