Дзюба может пропустить матч с "Ахматом"
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба, возможно, пропустит матч 27-го тура РПЛ против "Ахмата".
Дзюба был травмирован в сегодняшнем матче с "Крыльями Советов" (4:2). Об этом сообщил главный тренер Сергей Семак.
Кроме того, Семак рассказал как себя чувствует Седар Азмун и Юрий Жирков.
"Азмун получил сильный ушиб. Придя в раздевалку, врачи сверяли его возможность выйти на поле. Состояние Азмуна не усугубили. У него другое повреждение, которое ему мешает. Хуже не становится, поэтому должен сыграть в следующем матче. У Жиркова есть определенные проблемы с микротравмами, его состояние не усугубилось", - сказал Семак.
До чемпионства сине-бело-голубых осталось 4 очка.
"Зенит" с 57 баллами располагается на 1 месте в турнирной таблице чемпионата России. "Крылья Советов" с 27 очками занимает 13 строчку.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|26
|57
|2
|Локомотив Москва
|26
|49
|3
|Краснодар
|26
|46
|4
|ЦСКА Москва
|26
|44
|5
|Спартак Москва
|25
|39
|6
|Арсенал Тула
|25
|38
|7
|Ростов
|26
|36
|8
|Оренбург
|25
|35
|9
|Ахмат
|26
|35
|10
|Урал
|26
|33
|11
|Рубин
|25
|31
|12
|Динамо Москва
|26
|29
|13
|Крылья Советов
|26
|27
|14
|Уфа
|26
|25
|15
|Анжи
|26
|20
|16
|Енисей Красноярск
|26
|16