Дзюба может сыграть с "Зенитом", в случае выплаты 120 тысяч евро

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Дзюба может сыграть с "Зенитом", в случае выплаты 120 тысяч евро
Нападающий тульского "Арсенала" Артем Дзюба, принадлежащий "Зениту" может сыграть петербургского клуба, сообщают российские СМИ.

По условиям аренды, форвард выйдет на поле в случае выплаты "Зениту" 120 тысяч евро. Такие же условия прописаны в арендных договорах защитника Ивана Новосельцева и форварда Луки Джорджевича, которые также принадлежат "Зениту".

Напомним, что "Арсенал" арендовал 29-летнего Дзюбу в зимнее трансферное окно. Форвард сыграл за "канониров" 3 матча, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

На счету 23-летнего Джорджевича, который играет за "Арсенал" с прошлого лета, 7 мячей в 21 поединке.

Матч "Арсенал" - "Зенит" состоится 22 апреля.

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