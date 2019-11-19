Дзюба: "На Евро-2020 хочется выйти как минимум в четвертьфинал"

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Дзюба: "На Евро-2020 хочется выйти как минимум в четвертьфинал"

Капитан сборной России Артём Дзюба высказался о задачах национальной команды на финальную часть Евро-2020.

"Считаю, мы не топ-сборная, которая едет выигрывать турнир. Конечно, хочется побеждать. Но нужно решать проблемы по мере их поступления, узнать, какой окажется группа. Цель выйти в плей-офф будет стоять однозначно. Но хочется выйти как минимум в четвертьфинал.

На Чемпионате Мира был четвертьфинал. Сейчас тоже хочется туда и даже зайти подальше. Но для начала надо выходить из группы. Как минимум два матча мы проведём дома, это для нас огромное подспорье", - цитирует Дзюбу официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в групповом этапе Евро-2020 сборная России точно сыграет с Данией и, скорее всего, с Бельгией.

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