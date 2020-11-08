Дзюба на камеру занялся мастурбацией. Видео попало в сеть
Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба занялся самоудовлетворением на камеру.
Позднее видео оказалось в сети. Видео приводится в отцензуренном виде. В оригинале были показаны половые органы.
Артем с 2012 женат на Кристине. У них есть двое сыновей - Никита (родился 24 апреля 2013 года), Максим (25 февраля 2016 года). В 2015 году форвард был замечен в компании с телеведущей Марией Орзул.
В нынешнем сезоне 32-летний Дзюба провел за "Зенит" 15 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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