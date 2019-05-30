Дзюба начал сотрудничать с Жорже Мендешем

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Дзюба начал сотрудничать с Жорже Мендешем

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба хочет продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщают российские СМИ, для того, чтобы повысить шансы на трансфер в клуб АПЛ, россиянин начал сотрудничать с известным агентом Жорже Мендешем, который среди прочих представляет интересы одного из лучших футболистов современности Криштиану Роналду.

Португалец уже получил авторизацию на 30-летнего форварда и занялся поиском подходящей для него команды.

Если переход состоится, то Мендеш получит комиссионные, в противном случае его работа не будет оплачена.

В текущем сезоне Дзюба сыграл за "Зенит" 37 матчей, забил 13 голов и сделал 17 ассистов.

Не пропустите: Дзюба вошел в символическую сборную Лиги Европы. | http://soccernews.ru
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