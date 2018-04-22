Дзюба надеется вернуться в сборную России

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Дзюба надеется вернуться в сборную России
Нападающий "Арсенала" Артем Дзюба заявил, что он хочет вновь играть за сборную России.

"С Черчесовым нет никаких конфликтов и разгногласий. Есть тренер Черчесов и есть футболист Дзюба. Я поставил цель вернуться в сборную и приложу все усилия, чтобы быть достойным национальной команды. Если вдруг не получится – что ж делать? Такая судьба", - приводят слова Дзюбы российские СМИ.

Стоит отметить, что последний раз 29-летний Дзюба играл за сборную в октябре 2016 года.

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