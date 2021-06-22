Дзюба нахамил журналисту после возвращения в Москву

Фото инстаграм Артема Дзюбы

Капитан сборной России Артём Дзюба в нелицеприятной форме ответил на вопрос журналиста после прилёта из Копенгагена в Москву.

"Артём, подойдите на пару слов. Что не получилось? Не прячьтесь за спинами офицера", - обратился представитель СМИ.

"Я уже ответил на все вопросы. От вас я не прячусь, особенно от тебя!" - сказал футболист.

Россия заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Сборная не смогла выйти в плей-офф на Евро третий раз подряд.

Дзюба играл во всех трёх матчах группового этапа, две встречи провёл полностью. В его активе 1 гол с пенальти и 1 ассист.

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