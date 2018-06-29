Дзюба намерен дать бой Испании

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Дзюба намерен дать бой Испании
Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 против Испании.

"Очень жду игру с Испанией, как и все футболисты. Только против лучших можно понять свой уровень, понять, куда расти. Я лично с нетерпением жду противостояния с Рамосом и Пике. Это на всю жизнь. Посмотрим, кто кого!" - приводят слова Дзюбы российские СМИ.

Напомним, что матч Испания – Россия состоится 1 июля. Встреча пройдет в Москве на стадионе "Лужники" и начнется в 17.00 мск.

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