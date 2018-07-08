Дзюба: "Наши сердца разбиты"

Форвард сборной России Артём Дзюба высказался после вылета своей команды с ЧМ-2018.

"Мы хотели доказать всей стране, что наш футбол жив, чтобы нами гордились. Наши сердца разбиты. Мы бились как львы, спасибо вам за эмоции и поддержку" - сказал Дзюба.

Напомним, что на стадии 1/4 финала мундиаля сборная России в серии пенальти уступила Хорватии.

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