Дзюба наступил на шарф "Спартака" во время разминки

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Дзюба наступил на шарф "Спартака" во время разминки

В матче 18-го тура чемпионата России "Спартак" обыграл "Зенит" со счетом 3:1.

Во второй половине встреч форвард питерского клуба Артем Дзюба выполнял разминку и в этот момент один из болельщиков хозяев бросил шарф в его в сторону. Футболист сразу наступил на шарф и продолжил разминку.

Видео: Дзюба наступил на символику "Спартака".

Через несколько секунд после этого один из игроков "Спартака" вытащил шарф из-под ноги Дзюбы.

Напомним, что 29-летний Дзюба ранее выступал за "Спартак".

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комментарии
Паша;)

я про бревно дзюбу

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Паша;)

пидор, шлюха

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