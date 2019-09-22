Дзюба назначен капитаном сборной России по теннису



Нападающий "Зенита" Артем Дзюба стал капитаном сборной России по теннису, сообщают российские СМИ.

Дзюба вывел национальную команду на корт "Сибур-Арены" на Матч легенд. За сборную России выступят Елена Дементьева и Михаил Южный, которые сыграют против хорватов Ивы Майоли и немца Томми Хааса.

"Дела у меня хорошо, не считая того, что у меня вчера отняли гол", - приводят слова Дзюбы российские СМИ.

В нынешнем сезоне Дзюба провел за "Зенит" 12 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач.

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