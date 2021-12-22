Дзюба назвал болельщиков "неблагодарным народом"

Фото: инстаграм Дзюбы/Автор неизвестен

Российский форвард "Зенита" Артем Дзюба поделился мнением о болельщиках.

"Во всех видах спорта есть правило: "Выигрывает команда, проигрывает тренер". Если моя команда проиграла, когда я, допустим, тренер, я ничего не рассказываю, кто кому должен был давать пас, не переношу ответственность, а говорю, что моя сборная проиграла – проиграл я. А уже потом, когда сядем с ребятами, я выскажу им все, что думаю.

Если мы говорим про болельщиков, то это неблагодарный народ в принципе. Все, что не прощалось Черчесову, прощается другим тренерам. Это не хорошо и не плохо, это данность. Поэтому нет критерия – нравится болельщикам. Есть критерий – результат", – сказал Дзюба.

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