Дзюба назвал две лучшие команды в своей карьере
Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба выделил две команды, которые имеют особое значение для его карьеры.
"Зенит" сейчас, вот этот коллектив, и сборная России - две лучшие команды в моей карьере именно по состоянию, по атмосфере. Я безумно горжусь ими, очень люблю их. Просто наслаждаюсь футболом, наслаждаюсь этим состоянием. Футбольный век очень короткий, надеюсь как можно больше играть, кайфовать и радовать зрителей", - сказал Дзюба.
Напомним, что форвард является воспитанником московского "Спартака". За "Зенит" он выступает с 2015 года, сыграл 155 матчей и забил 61 гол.
Цвета национальной сборной России Дзюба защищает с ноября 2011 года, провёл 40 игр и отличился 24 раза.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|13
|29
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|13
|29
|3
|Ростов
|13
|26
|4
|Краснодар
|12
|26
|5
|ЦСКА Москва
|12
|25
|6
|Урал
|13
|17
|7
|Рубин
|13
|15
|8
|Спартак Москва
|13
|15
|9
|Уфа
|12
|15
|10
|Арсенал Тула
|12
|14
|11
|Оренбург
|12
|14
|12
|Крылья Советов
|12
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|13
|12
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Тамбов
|13
|8