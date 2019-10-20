Дзюба назвал две лучшие команды в своей карьере

Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба выделил две команды, которые имеют особое значение для его карьеры.

"Зенит" сейчас, вот этот коллектив, и сборная России - две лучшие команды в моей карьере именно по состоянию, по атмосфере. Я безумно горжусь ими, очень люблю их. Просто наслаждаюсь футболом, наслаждаюсь этим состоянием. Футбольный век очень короткий, надеюсь как можно больше играть, кайфовать и радовать зрителей", - сказал Дзюба.

Напомним, что форвард является воспитанником московского "Спартака". За "Зенит" он выступает с 2015 года, сыграл 155 матчей и забил 61 гол.

Цвета национальной сборной России Дзюба защищает с ноября 2011 года, провёл 40 игр и отличился 24 раза.

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