Дзюба назвал две лучшие команды в своей карьере

Теги артём дзюбазенит санкт-петербургроссия

Дзюба назвал две лучшие команды в своей карьере

Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба выделил две команды, которые имеют особое значение для его карьеры.

"Зенит" сейчас, вот этот коллектив, и сборная России - две лучшие команды в моей карьере именно по состоянию, по атмосфере. Я безумно горжусь ими, очень люблю их. Просто наслаждаюсь футболом, наслаждаюсь этим состоянием. Футбольный век очень короткий, надеюсь как можно больше играть, кайфовать и радовать зрителей", - сказал Дзюба.

Напомним, что форвард является воспитанником московского "Спартака". За "Зенит" он выступает с 2015 года, сыграл 155 матчей и забил 61 гол.

Цвета национальной сборной России Дзюба защищает с ноября 2011 года, провёл 40 игр и отличился 24 раза.

Не пропустите: Кокорин пришёл в раздевалку "Зенита" после победы над "Ростовом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Гваридиола взял "Кристал Пэлэс" креативом и подстелил себе соломки перед матчем МЮ - "Ливерпуль"

Гваридиола взял "Кристал Пэлэс" креативом и подстелил себе соломки перед матчем МЮ - "Ливерпуль"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва Локомотив Москва 13 29
2 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 13 29
3 Ростов Ростов 13 26
4 Краснодар Краснодар 12 26
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 12 25
6 Урал Урал 13 17
7 Рубин Рубин 13 15
8 Спартак Москва Спартак Москва 13 15
9 Уфа Уфа 12 15
10 Арсенал Тула Арсенал Тула 12 14
11 Оренбург Оренбург 12 14
12 Крылья Советов Крылья Советов 12 14
13 Сочи Сочи 12 12
14 Ахмат Ахмат 13 12
15 Динамо Москва Динамо Москва 12 10
16 Тамбов Тамбов 13 8
Полная таблица

топ-5 тегов