Нападающий тульского "Арсенала" Артем Дзюба назвал фаворитов Чемпионата Мира-2018.

По его словам, ими являются Франция и Германия

"Для меня Франция и Германия - фавориты ЧМ. Испания опасна и сильна, но она не так сильна, как когда-то. По составу вообще французы бешенные. Если взять на бумаге, то они прям нереальные. Когда немцы приезжают на Кубок конфедераций третьим составом и всех обыгрывают, то меня это тоже пугает. Поэтому для меня фавориты - Франция и Германия", - сказал он.

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