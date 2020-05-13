Дзюба назвал лучшего форварда в мире

Форвард "Зенита" и сборной России Артём Дзюба рассказал, какого футболиста он считает лучшим нападающем в мире.



"Роналдо "Зубастик". Именно он в первую очередь в голове возникает. Мне кажется, он был само совершенство. Да, далеко не лёгкий форвард, но очень крутой, хорошо играл головой, хорош внизу. Может быть, не совсем раздавал передачи, но дриблинг потрясающий. Очень много решающих мячей забивал, приносил победы. И играл в моём любимом "Реале", - цитирует Дзюбу "Матч ТВ".



На счету Роналдо 296 мячей и 59 голевых пасов в 451 поединке. Он является двухкратным обладателем "Золотого мяча".



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