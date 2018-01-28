Форвард питерского "Зенита" Артем Дзюба назвал лучшего спортсмена мира.

Так, в своем инстаграме 29-летний нападающий "сине-бело-голубых" написал: "Лучший спортсмен планеты! 20-й титул Большого шлема взят".

Отметим, что свое сообщение футболист адресовал теннисисту Роджеру Федереру, который сегодня выиграл Открытый чемпионат Австралии.

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