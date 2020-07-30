Дзюба назвал лучших игроков РПЛ не из "Зенита"

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Дзюба назвал лучших игроков РПЛ не из "Зенита"

Форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба выделил четырёх футболистов из других клубов РПЛ, которые, по его мнению, играют лучше остальных.

"Три лучших игрока чемпионата России не из "Зенита" - Крыховяк, Вандерсон и Влашич. Ой, а можно четвёртого назову? Луценко. Большая умница. Забить 15 голов за "Арсенал" - достижение. Доказал, что люди из "Динамо" ошиблись, не оставив его в команде", - сказал Дзюба.

Гжегож Крыховяк выступает за московский "Локомотив", Никола Влашич - за столичный ЦСКА, а Вандерсон - за "Краснодар".

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