Дзюба назвал лучших игроков РПЛ не из "Зенита"
Форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба выделил четырёх футболистов из других клубов РПЛ, которые, по его мнению, играют лучше остальных.
"Три лучших игрока чемпионата России не из "Зенита" - Крыховяк, Вандерсон и Влашич. Ой, а можно четвёртого назову? Луценко. Большая умница. Забить 15 голов за "Арсенал" - достижение. Доказал, что люди из "Динамо" ошиблись, не оставив его в команде", - сказал Дзюба.
Гжегож Крыховяк выступает за московский "Локомотив", Никола Влашич - за столичный ЦСКА, а Вандерсон - за "Краснодар".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22