Дзюба назвал пятерку сериалов для просмотра во время карантина

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Дзюба назвал пятерку сериалов для просмотра во время карантина

Форвард "Зенита" Артем Дзюба назвал топ-5 сериалов, которым можно уделить время на карантине.

Петербургский клуб в своем инстаграме опубликовал любимое сериалы футболиста. В топ попали: "Друзья", "Спартак", "Доктор Хаус", "Настоящая кровь" и "Как я встретил вашу маму".

Ранее Дзюба назвал шесть своих любимых фильмов.

Розыгрыш РПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Примерная дата возобновления сезона - 31 мая.

А еще: Червиченко: "Дзюба не соответствует уровню "Лацио"| http://soccernews.ru
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