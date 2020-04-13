Дзюба назвал шесть своих любимых фильмов

Теги зенит санкт-петербургартём дзюба

Дзюба назвал шесть своих любимых фильмов

Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба рассказал, какие фильмы являются его любимыми.

1. "Храброе сердце". Это номер один для меня, всегда и навсегда!

2. "Голая правда" с Батлером — это очень крутая комедия, прямо прикольные отношения, как нужно себя вести с девчонками, и вообще. Комедия потрясающая, мне очень нравится!

3. "Мстители". Просто, мне кажется, космический фильм сам по себе, ничего такого не было даже рядом. По всем спецэффектам, по тому, как сумели передать супергероев — это фантастически!

4. "Властелин колец". Это тоже классика, которая очень крутая. Мне она очень нравится.

5. "Игры разумов" с Шоном Пеном и Мэлом Гибсоном. Затронуло, вот и все.

6. "P.S. Я люблю тебя". Наверное, на шестом месте. Можно отодвинуть, таким бонусом», — сказал Дзюба в интервью пресс-службе петербургского клуба.

Не пропустите: Дзюба опубликовал очередное видео того, как он проводит время на карантине. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" сделал запрос по трансферу Обамеянга

"Реал" сделал запрос по трансферу Обамеянга

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов