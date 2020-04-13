Дзюба назвал шесть своих любимых фильмов

Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба рассказал, какие фильмы являются его любимыми.

1. "Храброе сердце". Это номер один для меня, всегда и навсегда!

2. "Голая правда" с Батлером — это очень крутая комедия, прямо прикольные отношения, как нужно себя вести с девчонками, и вообще. Комедия потрясающая, мне очень нравится!

3. "Мстители". Просто, мне кажется, космический фильм сам по себе, ничего такого не было даже рядом. По всем спецэффектам, по тому, как сумели передать супергероев — это фантастически!

4. "Властелин колец". Это тоже классика, которая очень крутая. Мне она очень нравится.

5. "Игры разумов" с Шоном Пеном и Мэлом Гибсоном. Затронуло, вот и все.

6. "P.S. Я люблю тебя". Наверное, на шестом месте. Можно отодвинуть, таким бонусом», — сказал Дзюба в интервью пресс-службе петербургского клуба.

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