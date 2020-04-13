Дзюба назвал шесть своих любимых фильмов
Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба рассказал, какие фильмы являются его любимыми.
1. "Храброе сердце". Это номер один для меня, всегда и навсегда!
2. "Голая правда" с Батлером — это очень крутая комедия, прямо прикольные отношения, как нужно себя вести с девчонками, и вообще. Комедия потрясающая, мне очень нравится!
3. "Мстители". Просто, мне кажется, космический фильм сам по себе, ничего такого не было даже рядом. По всем спецэффектам, по тому, как сумели передать супергероев — это фантастически!
4. "Властелин колец". Это тоже классика, которая очень крутая. Мне она очень нравится.
5. "Игры разумов" с Шоном Пеном и Мэлом Гибсоном. Затронуло, вот и все.
6. "P.S. Я люблю тебя". Наверное, на шестом месте. Можно отодвинуть, таким бонусом», — сказал Дзюба в интервью пресс-службе петербургского клуба.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20