Дзюба назвал состав "Зенита" периода Виллаш-Боаша сильнейшим в истории российского футбола
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба сказал, что команда сине-бело-голубых при Андре Виллаше-Боаше была самой сильной в истории футбола. Об этом сообщает "Рашен Football".
Напомним, португалец руководил петербургским клубом с 2014 по 2016 год. Дзюба перешел в "Зенит" в 2015 году.
"Как по мне, это был лучший состав в истории российского футбола. По качеству футболистов, по силе это был очень крутой состав. Кто-то может спорить, кто-то нет, но я думаю, самый сильный. Потому что, когда у тебя в команде Халк, Витсель, Гарай, Данни, Кришито, Хави Гарсия, Ломбертс, Нету - это топ. Плюс русские ребята, которые все были сборниками", - сказал Дзюба.
Отметим, что "Зенит" стал чемпионом России в сезоне-2014/15 и завоевал Кубок и Суперкубок России при Боаше.
В этом сезоне после 11 туров "Зенит" занимает 5 место в РПЛ.
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