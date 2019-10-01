Дзюба назвал состав "Зенита" периода Виллаш-Боаша сильнейшим в истории российского футбола

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Дзюба назвал состав "Зенита" периода Виллаш-Боаша сильнейшим в истории российского футбола

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба сказал, что команда сине-бело-голубых при Андре Виллаше-Боаше была самой сильной в истории футбола. Об этом сообщает "Рашен Football".

Напомним, португалец руководил петербургским клубом с 2014 по 2016 год. Дзюба перешел в "Зенит" в 2015 году.

"Как по мне, это был лучший состав в истории российского футбола. По качеству футболистов, по силе это был очень крутой состав. Кто-то может спорить, кто-то нет, но я думаю, самый сильный. Потому что, когда у тебя в команде Халк, Витсель, Гарай, Данни, Кришито, Хави Гарсия, Ломбертс, Нету - это топ. Плюс русские ребята, которые все были сборниками", - сказал Дзюба.

Отметим, что "Зенит" стал чемпионом России в сезоне-2014/15 и завоевал Кубок и Суперкубок России при Боаше.

В этом сезоне после 11 туров "Зенит" занимает 5 место в РПЛ.

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