Дзюба назвал своего любимого тренера

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Дзюба назвал своего любимого тренераФорвард питерского "Зенита" Артем Дзюба обменялся в инстаграме сообщениями с бывшим наставником своей команды Андре Виллаш-Боашем, ныне возглавляющим китайский "Шанхай СИПГ".

Так, на сообщение португальского специалиста "Скучаю по тебе, друг мой" 29-летний нападающий ответил: "Большое вам спасибо, мистер! Очень скучаю без вас. Вы мой любимый тренер!".

Напомним, Кобелев высказался о победе "Зенита" над "Уфой". | soccernews.ru

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