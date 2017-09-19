Дзюба назвал своего любимого тренера

Форвард питерского "Зенита" Артем Дзюба обменялся в инстаграме сообщениями с бывшим наставником своей команды Андре Виллаш-Боашем, ныне возглавляющим китайский "Шанхай СИПГ".

Так, на сообщение португальского специалиста "Скучаю по тебе, друг мой" 29-летний нападающий ответил: "Большое вам спасибо, мистер! Очень скучаю без вас. Вы мой любимый тренер!".

Напомним, Кобелев высказался о победе "Зенита" над "Уфой". | soccernews.ru