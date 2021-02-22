Дзюба назвал свой самый сложный матч в составе "Зенита"
Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба рассказал, какую игру в составе "сине-бело-голубых" он считает наиболее тяжёлой.
"Первые матчи оказались непростыми, в остальном всё было классно. Самым тяжёлым стал дебютный матч - мы играли на Суперкубок против "Локомотива" на "Петровском". Хуже, чем мне, в той игре было, наверное, только Юсупову - мы с ним оба были, мягко говоря, не в своей тарелке. Но победа была потрясающей, хоть и без нашего участия!
Как сейчас помню, мы уступали в счёте 0:1, игра не очень получалась, "Локо" давил, Ньяссе во втором тайме не реализовал выход один на один. А в конце Смольников забил головой и мы победили в серии пенальти. Начать так свою карьеру в "Зените" было волшебно", - сказал Дзюба.
Форвард выступает за "Зенит" с лета 2015 года, сыграл 200 матчей, забил 86 голов и сделал 57 ассистов.
Не пропустите: Дзюба обратился к теннисисту Медведеву, который проиграл в финале Australian Open. | http://soccernews.ru
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