Дзюба назвал свой способ прятаться от людей в публичных местах
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал, каким образом он прячется от поклонников в публичных местах.
"В магазины стараюсь не ходить. В кино, бывает, выбираю сеансы, на которых поменьше народу. Стараюсь маневрировать, скажем так. Как-то раз надел очки и кепку, чтобы покататься на горках на Крестовском острове. В свободное время я хожу в кино, рестораны, играем в приставку с приятелем, еще любим квесты – особенно те, в которых нужно выживать", - приводят слова Дзюбы российские СМИ.
В нынешнем сезоне 30-летний Дзюба впервые в своей карьере стал чемпионом России. Форвард провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с "Зенитом" действует до лета 2020 года.
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