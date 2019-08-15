Дзюба назвал свою версию сборной мечты

Нападающий "Зенита" и и сборной России Артём Дзюба рассказал, кого бы он взял в сборную мечты.

Вратарь: Петер Шмейхель

Защитники: Кафу, Алессандро Неста, Фабио Каннаваро, Паоло Мальдини.

Полузащитники: Зинедин Зидан, Микаэль Лаудруп.

Вингеры: Лионель Месси, Криштиану Роналду.

Нападающие: Роналдо, Златан Ибрагимович.

Это действительно легендарно. Дзюба собрал сборную всех времен pic.twitter.com/Zv5vfDpiXN — Матч ТВ (@MatchTV) 15 августа 2019 г.

В этом сезоне Дзюба уже забил 4 гола и сделал 1 ассист. "Зенит" после пяти туров занимает лидирующее место в РПЛ.

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