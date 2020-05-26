Дзюба назвал три вещи, которые сделает после окончания карантина

Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба рассказал, чем займётся в первую очередь после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

"Три вещи, которые сделаю после самоизоляции? Хочу увидеться с родителями, у папы скоро день рождения - надо к нему приехать, увидеть всех родственников. Второе - тренировки. И третье - чтобы в кинотеатры вернулись фильмы. Я по всем соскучился. Общаться приятно со всеми. Хочется уже вернуться к тренировкам, когда бьёшь, забиваешь, подкалываешь, подтруниваешь. А потом они тебя. Этого не хватает", - сказал 31-летний футболист.

В текущем сезоне Дзюба сыграл за "Зенит" 28 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 12 ассистов.

Россия занимает третье место в мире по числу заражённых коронавирусом. Согласно последним данным, в стране инфицировано более 362 тысяч человек.

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