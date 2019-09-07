Дзюба назвал Жиркова любимым друидом сборной России

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Дзюба назвал Жиркова любимым друидом сборной России

Капитан сборной России Артём Дзюба отметил вклад в успехи национальной команды полузащитника Юрия Жиркова.

"Жирков - наш друид любимый. Он неувядаемый. Рухнул там, лежит. У него такой класс, он очень сильный футболист. К сожалению, мы недооцениваем многих наших ребят. Когда закончит, будем его вспоминать. Безумно рады, что Саламыч его вернул. Такими футболистами мы не можем разбрасываться", - сказал Дзюба.

Напомним, что Жирков забил победный гол во вчерашнем матче квалификации Евро-2020 против Шотландии.

36-летний футболист выступает за сборную России с 2005 года. В его активе 2 мяча и 11 ассистов в 89 матчах.

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