Дзюба не исключает, что Карпин больше не вызовет его в сборную России

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Дзюба не исключает, что Карпин больше не вызовет его в сборную России Фото твиттер "Зенита"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба в интервью высказался на тему своего будущего в сборной России.

– У меня ощущение, что при Карпине тебя не будет в сборной.

– Наверное. Может быть, действительно так, да, - заявил Дзюба.

Напомним, что последний раз Дзюба вызывался в сборную летом на матчи Евро-2020.

В составе сборной России Дзюба провел 55 игр и забил 30 голов.

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