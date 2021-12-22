Дзюба не исключает, что Карпин больше не вызовет его в сборную России
Фото твиттер "Зенита"
Форвард "Зенита" Артем Дзюба в интервью высказался на тему своего будущего в сборной России.
– У меня ощущение, что при Карпине тебя не будет в сборной.
– Наверное. Может быть, действительно так, да, - заявил Дзюба.
Напомним, что последний раз Дзюба вызывался в сборную летом на матчи Евро-2020.
В составе сборной России Дзюба провел 55 игр и забил 30 голов.
Читайте также: Дзюба готов вернуться в сборную России. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Президент Ла Лиги рассказал, есть ли шансы у "Барселоны" на подписание Холанда
-
Черышев поделился мнением о российских игроках в Европе
-
Защитник ПСЖ может перейти в "Челси"
-
Черышев высказался о своем будущем
-
Алаба признан футболистом года в Австрии
-
В "Рубине" рассказали о будущем Слуцкого и Хвичи
-
Дзюба не исключает, что Карпин больше не вызовет его в сборную России
-
"Динамо" продлило контракт с Грулевым
-
Бербатов дал совет Кавани касательно продолжения карьеры
-
Мбаппе к 23 годам забил больше голов, чем Месси и Роналду вместе взятые
-
Ди Марцио сравнил Миранчука и Малиновского
-
Аналитик "Локомотива" Шарп присоединится к Рангнику в "Манчестер Юнайтед"
-
Шевченко прокомментировал ничью с "Аталантой"
-
Дзюба готов вернуться в сборную России
-
Лопетеги прокомментировал ничью с "Барселоной"
-
Черышев сравнил Карпина и Черчесова
-
"Химки" отреагировали на слухи о возможной аренде Хендрикса у "Спартака"
-
Сане третий раз кряду стал футболистом месяца в "Баварии"
-
"Рома" рассматривает четырех игроков на усиление правого фланга обороны
-
"Спартак" отрицает возможную продажу стадиона академии